На Западе начали молиться после экстренного обращения Путина

Президент России Владимир Путин не оставил никакой двусмысленности, сказав, что РФ имеет право на ответный удар. Теперь Западу остается только молиться, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Теперь нет никакой двусмысленности. Будем молиться, чтобы к нему [Путину] прислушались в Лондоне, Вашингтоне и Париже», — написал Боуз в соцсети X. Он также отметил, что Путин своим заявлением четко обозначил выбор для стран НАТО.
Ранее ВСУ ударили по территории России дальнобойным оружием с разрешения США. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Украина откатила возможность переговоров после того, как использовала дальнобойное оружие для ударов по России.
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