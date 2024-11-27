Владикавказ и Грозный стали самыми безопасными городами России

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Во Владикавказе безопаснее всего жить, а в Грозном - вести бизнес
Во Владикавказе безопаснее всего жить, а в Грозном - вести бизнес Фото:

Владикавказ и Грозный признаны самыми безопасными городами в России. А столица Чечни также стала хорошим городом для ведения бизнеса. Такие выводы сделал Финансовый университет, основываясь на опросах и изучении статистики.

«Владикавказ — победитель в номинации „Безопасный город“. Грозный — лидер по качеству жизни (2 место)», — говорится в аналитике.

Лучшим по качеству жизни стала Москва. После Грозного идет Санкт-Петербург. Лучшие условия для бизнеса — в  Стерлитамаке, Грозном и Череповце. А самые доступные культурные ценности в Москве, Петербурге и Томске. В Сочи — лучшая экологическая среда, в Казане — качество городского хозяйства. Самое доступное жилье находится в Калуге, решили аналитики. 

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Владикавказ и Грозный признаны самыми безопасными городами в России. А столица Чечни также стала хорошим городом для ведения бизнеса. Такие выводы сделал Финансовый университет, основываясь на опросах и изучении статистики. «Владикавказ — победитель в номинации „Безопасный город“. Грозный — лидер по качеству жизни (2 место)», — говорится в аналитике. Лучшим по качеству жизни стала Москва. После Грозного идет Санкт-Петербург. Лучшие условия для бизнеса — в  Стерлитамаке, Грозном и Череповце. А самые доступные культурные ценности в Москве, Петербурге и Томске. В Сочи — лучшая экологическая среда, в Казане — качество городского хозяйства. Самое доступное жилье находится в Калуге, решили аналитики. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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