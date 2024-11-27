Владикавказ и Грозный стали самыми безопасными городами России

Владикавказ и Грозный признаны самыми безопасными городами в России. А столица Чечни также стала хорошим городом для ведения бизнеса. Такие выводы сделал Финансовый университет, основываясь на опросах и изучении статистики.
«Владикавказ — победитель в номинации „Безопасный город“. Грозный — лидер по качеству жизни (2 место)», — говорится в аналитике.
Лучшим по качеству жизни стала Москва. После Грозного идет Санкт-Петербург. Лучшие условия для бизнеса — в Стерлитамаке, Грозном и Череповце. А самые доступные культурные ценности в Москве, Петербурге и Томске. В Сочи — лучшая экологическая среда, в Казане — качество городского хозяйства. Самое доступное жилье находится в Калуге, решили аналитики.
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