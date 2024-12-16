Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
За 2024 году почти 500 тысяч человек вступили в ряды ВС РФ Фото:

Штатная численность ВС РФ сейчас составляет 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.

«В рамках выполнения задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — заявил Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в этом году в ряды ВС РФ вступили около 427 тысяч военных. Путин указал, что РФ должна модернизировать свою армию. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

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Штатная численность ВС РФ сейчас составляет 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. «В рамках выполнения задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — заявил Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в этом году в ряды ВС РФ вступили около 427 тысяч военных. Путин указал, что РФ должна модернизировать свою армию. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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