Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих

16 декабря 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

За 2024 году почти 500 тысяч человек вступили в ряды ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Штатная численность ВС РФ сейчас составляет 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. «В рамках выполнения задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — заявил Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в этом году в ряды ВС РФ вступили около 427 тысяч военных. Путин указал, что РФ должна модернизировать свою армию. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штатная численность ВС РФ сейчас составляет 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. «В рамках выполнения задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — заявил Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в этом году в ряды ВС РФ вступили около 427 тысяч военных. Путин указал, что РФ должна модернизировать свою армию. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».