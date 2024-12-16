Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих

Штатная численность ВС РФ сейчас составляет 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.
«В рамках выполнения задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — заявил Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что в этом году в ряды ВС РФ вступили около 427 тысяч военных. Путин указал, что РФ должна модернизировать свою армию. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
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