Белоусов раскрыл главный секрет успеха ВС РФ в зоне СВО

Белоусов: использование беспилотников — самый значимый прорыв в тактике ВС РФ
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ВС РФ широко используют беспилотники в зоне СВО, заявил Белоусов
ВС РФ широко используют беспилотники в зоне СВО, заявил Белоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Широкомасштабное использование беспилотных летательных аппаратов стало одним из наиболее значительных достижений в тактическом подходе российской армии на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.

«Массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС РФ», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Российские военные также разработали новую тактику быстрого окружения городов, которая помогла освободить Угледар в ДНР. Техника включает окружение населенных пунктов с севера и юга с оставлением коридора для отступления ВСУ.

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Широкомасштабное использование беспилотных летательных аппаратов стало одним из наиболее значительных достижений в тактическом подходе российской армии на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов. «Массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС РФ», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Российские военные также разработали новую тактику быстрого окружения городов, которая помогла освободить Угледар в ДНР. Техника включает окружение населенных пунктов с севера и юга с оставлением коридора для отступления ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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