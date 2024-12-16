Правительство поддержало продление маткапитала до 2030 года

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Программа маткапитала будет продлена
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Правительство России приняло решение поддержать законопроект о продлении программы материнского капитала. Эта программа будет действовать до 31 декабря 2030 года.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — передает слова источника, близкого к комиссии, ТАСС. Программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости, сейчас действует до конца 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года. Законопроект будет внесен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

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Правительство России приняло решение поддержать законопроект о продлении программы материнского капитала. Эта программа будет действовать до 31 декабря 2030 года. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — передает слова источника, близкого к комиссии, ТАСС. Программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости, сейчас действует до конца 2026 года. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года. Законопроект будет внесен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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