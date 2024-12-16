Правительство поддержало продление маткапитала до 2030 года

Правительство России приняло решение поддержать законопроект о продлении программы материнского капитала. Эта программа будет действовать до 31 декабря 2030 года.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — передает слова источника, близкого к комиссии, ТАСС. Программа, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости, сейчас действует до конца 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года. Законопроект будет внесен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.
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