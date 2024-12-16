Путин: ВС РФ за этот год освободили 189 населенных пунктов

16 декабря 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 2024 году российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. «ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Он подчеркнул, что жители РФ должны помнить о подвиге своих военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2024 году российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. «ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Он подчеркнул, что жители РФ должны помнить о подвиге своих военных.