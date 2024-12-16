Путин: ВС РФ за этот год освободили 189 населенных пунктов

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XXII Съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За 2024 году российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Он подчеркнул, что жители РФ должны помнить о подвиге своих военных.

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За 2024 году российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. «ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Он подчеркнул, что жители РФ должны помнить о подвиге своих военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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