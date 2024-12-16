Путин: ВС РФ за этот год освободили 189 населенных пунктов

Владимир Путин заявил, что ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За 2024 году российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.
«ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Он подчеркнул, что жители РФ должны помнить о подвиге своих военных.
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