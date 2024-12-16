В пермском офисе компании, чьи танкеры потерпели крушение, изымут документы

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Следователи проверят документы в пермском офисе компании
Следователи проверят документы в пермском офисе компании Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

В пермском офисе компании «Кама шиппинг» будут изъяты документы. Это будет сделано в рамках расследования уголовного дела после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

«Документы о прохождении техосмотров будут изъяты из офисов. Также будут проведены допросы руководства, которому принадлежат танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“, потерпевшие крушение в Керчи», — сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Все следственные действия будут проведены сотрудниками пермского СК на транспорте по запросу из Крыма. Утверждается, что расследованием случившегося займутся следственные органы по месту происшествия.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» стали уходить под воду 15 декабря. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой погоды. В числе пострадавших во время крушения оказались три жителя Пермского края. Все они находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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В пермском офисе компании «Кама шиппинг» будут изъяты документы. Это будет сделано в рамках расследования уголовного дела после крушения двух танкеров в Керченском проливе. «Документы о прохождении техосмотров будут изъяты из офисов. Также будут проведены допросы руководства, которому принадлежат танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“, потерпевшие крушение в Керчи», — сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Все следственные действия будут проведены сотрудниками пермского СК на транспорте по запросу из Крыма. Утверждается, что расследованием случившегося займутся следственные органы по месту происшествия. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» стали уходить под воду 15 декабря. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой погоды. В числе пострадавших во время крушения оказались три жителя Пермского края. Все они находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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