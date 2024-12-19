В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера

В Санкт-Петербурге сотрудник психологической службы стал фигурантом уголовного дела после того, как избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил информационный центр СК России. В результате инцидента пострадавшая была доставлена больницу с серьезными травмами.
«В декабре текущего года в квартире на улице Красноборской поселка Шушары города Санкт-Петербурга 61-летний мужчина избил фельдшера, прибывшего для оказания ему медицинской помощи», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Нападение произошло в ночь на 15 декабря, когда бригада скорой помощи прибыла на вызов. По данным источника, 61-летний сотрудник службы психологической поддержки набросился на фельдшера в поселке Шушары. Пострадала 28-летняя сотрудница скорой помощи. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована.
По словам председателя СК России Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело по факту нападения на медработника. Он также затребовал доклад по результатам расследования.
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