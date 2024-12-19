19 декабря 2024

Премьер Ливии запретил использовать страну в качестве плацдарма для военной техники России

Премьер Ливии назвал неприемлемой идею «плацдарма для России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дбейба заявил, что страна будет сопротивляться любым попыткам въехать на ее территорию без разрешения
Дбейба заявил, что страна будет сопротивляться любым попыткам въехать на ее территорию без разрешения Фото:

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил о неприемлемости въезда иностранных военных сил в страну без соответствующего разрешения. Его заявление последовало на фоне предположений о возможной переброске российских военных из Сирии в Ливию.

«Никто не будет принимать иностранную силу. Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — сказал Дбейба, передает Bloomberg. Он подчеркнул решимость Ливии противостоять любым нелегальным попыткам вторжения.

Ранее появилась информация, что Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. Действия якобы были скоординированы с новым руководством страны, сообщил представитель сирийской оппозиции.

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Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил о неприемлемости въезда иностранных военных сил в страну без соответствующего разрешения. Его заявление последовало на фоне предположений о возможной переброске российских военных из Сирии в Ливию. «Никто не будет принимать иностранную силу. Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — сказал Дбейба, передает Bloomberg. Он подчеркнул решимость Ливии противостоять любым нелегальным попыткам вторжения. Ранее появилась информация, что Россия осуществила переброску не менее 400 военнослужащих из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. Действия якобы были скоординированы с новым руководством страны, сообщил представитель сирийской оппозиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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