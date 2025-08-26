Журналистка «Дождя»* Анна Монгайт** объявлена в международный розыск

В материалах уголовного дела сообщается, что журналистка телеканала «Дождь» (организация признана иноагентом на территории РФ) Анна Монгайт (признана иноагентом на территории РФ) объявлена в международный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в распространении недостоверной информации о вооруженных силах РФ.
«Шестого августа 2025 года Монгайт объявлена в международный розыск», — следует из материалов уголовного дела. Выдержку из них публикует РИА Новости. Основанием для этого послужило распространение фейков о российской армии, которые создавала журналистка.
Также выяснилось, что Монгайт проверяется следствием на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Об этом также следует из материалов уголовного дела.
«Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт к иным эпизодам преступной деятельности», — говорится в тексте материалов уголовного дела. Их приводит РИА Новости.
Пресненский районный суд Москвы накануне вынес решение о заочном аресте в отношении Монгайт сроком на два месяца, который начнет действовать с момента ее задержания либо экстрадиции. Журналистке предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающему ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации Монгайт в ее telegram-канале. В частности, материалы, посвященные удару по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.
Уголовное дело против Монгайт было возбуждено в июле 2025 года. Аналогичные уголовные дела были также возбуждены против журналистов Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, также признанных иноагентами в РФ. Им вменяется распространение ложной информации о действиях российских военных и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Некоторые из них были объявлены в розыск.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
**Анна Монгайт признана иноагентом на территории РФ
