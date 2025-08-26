«Украина готова»: заявления политиков о возможных переговорах Путина и Зеленского

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что по отношению к России будут введены новые санкции. Произойдет это в случае, если президент РФ Владимир Путин не проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В связи с предстоящими переговорами лидеров, дата проведения которых пока не названа, украинская делегация проведет встречу с американской. На ней будут обсуждаться как раз переговоры с РФ.
Тем временем, президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал положительное впечатление от прошедшей встречи лидеров на Аляске. Также он высказал мнение о взаимоотношениях лидеров России и Украины. Свежие заявления касательно переговоров Путина и Зеленского и завершения конфликта — в материале URA.RU.
Киев готов к переговорам
Украинская сторона готова ко встрече лидеров в любом формате. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига после разговора с госсекретарем США Марко Рубио и главами европейских государств.
«Я подтвердил, что Украина готова к дальнейшим шагам к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географиях», — заявил Сибига в социальной сети X.
Он также поднял тему гарантий безопасности Украины. Глава МИД Украины отметил, что меры должны обладать конкретикой, иметь юридическую силу и обеспечивать действенность.
«Цель Зеленского — сфотографироваться с Путиным»
Главная цель Зеленского на встрече с Путиным — вовсе не мирные переговоры, а фотография с российским лидером. Таким мнением поделился швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
«Цель Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с Путиным, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов», — заявил Меттан. Сделал он это на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
Политик предположил, что если украинский лидер сделает это, то он укрепит свой статус как президента. То есть, Зеленский хочет вернуть себе международную легитимность без проведения выборов.
В Госдуме также высказали предположительную мотивацию Зеленского на встрече. По словам депутата Виктора Водолацкого, он хочет встретиться с президентом РФ для того, чтобы продолжать «манипулировать» и «шантажировать» все европейское сообщество. Информацию приводит News.ru.
«Зеленский боится переговоров с Россией»
Глава Думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что Зеленский избегает переговоров с Путиным, так как они, вероятнее всего, приведут к отставке Украинского лидера. «Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке», — заявил Миронов. Его слова приводят РИА Новости.
Трамп о визите Путина и переговорах с Зеленским
«Я ценю, что он это сделал»
Лидер Штатов выразил благодарность по отношению к Путину. По его словам, он действительно ценит приезд последнего на Аляску.
«Я действительно ценю то, что он это сделал», — заявил Трамп. Его слова приводит РИА Новости. Ранее поступала информация о том, что встреча глав США и РФ прошла продуктивно. Об этом заявляли с обеих сторон.
«Иногда я люблю встречаться с людьми, которые мне не нравятся»
Также Трамп предположил, что у Путина есть некая неприязнь к Зеленскому. Об этом он заявил во время беседы с журналистами, отвечая на причины нежелания российского лидера встречаться с украинским.
«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — заявил Трамп.
Зеленский встретится с американской командой из-за РФ
Владимир Зеленский сообщил, что проведет встречу украинской и американской делегаций. Причиной для обсуждения станут возможные переговоры с Россией.
«В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды», — заявил Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». Также Украинский лидер отметил, что в ближайшее время проведет встречу с одним из советников по национальной безопасности США Китом Келлогом для развития координации позиций.
«Мяч окажется на стороне Европы и США»
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если не состоится встреча Зеленского и Путина, то «мяч окажется на стороне европейцев и американцев». Сделал он это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.
«Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», — заявил Мерц. Сделал он это в прямой трансляции на сайте правительства ФРГ. Также лидер Германии отметил, что в случае несостоявшейся встречи будут введены новые санкции по отношению к России.
