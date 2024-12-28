В Госдуму внесут законопроект о выплате пожилым 10 тысяч рублей на топливо

В Госдуму РФ будет внесен законопроект, который предполагает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет, предназначенную для приобретения печного топлива. Об этом рассказали в партии «Справедливая Россия — За правду».
«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов предлагает установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей для покупки печного топлива», — передает сообщение партии ТАСС. Депутаты предлагают добавить новую статью в закон «О государственной социальной помощи», позволяющую устанавливать такие выплаты.
Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. По данным Росстата, нехватка тепла является одной из серьезных бытовых проблем в стране, особенно для одиноких пенсионеров и инвалидов.
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