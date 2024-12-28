В Госдуму внесут законопроект о выплате пожилым 10 тысяч рублей на топливо

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Средства на покупку топлива будут выделяться из федерального бюджета
Средства на покупку топлива будут выделяться из федерального бюджета Фото:

В Госдуму РФ будет внесен законопроект, который предполагает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет, предназначенную для приобретения печного топлива. Об этом рассказали в партии «Справедливая Россия — За правду».

«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов предлагает установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей для покупки печного топлива», — передает сообщение партии ТАСС. Депутаты предлагают добавить новую статью в закон «О государственной социальной помощи», позволяющую устанавливать такие выплаты.

Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. По данным Росстата, нехватка тепла является одной из серьезных бытовых проблем в стране, особенно для одиноких пенсионеров и инвалидов.

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В Госдуму РФ будет внесен законопроект, который предполагает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет, предназначенную для приобретения печного топлива. Об этом рассказали в партии «Справедливая Россия — За правду». «Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов предлагает установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей для покупки печного топлива», — передает сообщение партии ТАСС. Депутаты предлагают добавить новую статью в закон «О государственной социальной помощи», позволяющую устанавливать такие выплаты. Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. По данным Росстата, нехватка тепла является одной из серьезных бытовых проблем в стране, особенно для одиноких пенсионеров и инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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