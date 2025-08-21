«Танцы на костях украинцев»: Захарова жестко прошлась по действиям Киева

МИД РФ: День независимости на Украине — это танцы на костях
По словам Захаровой, украинские власти продолжают политику, ведущую к гибели собственного народа
По словам Захаровой, украинские власти продолжают политику, ведущую к гибели собственного народа

Празднование Дня независимости, 24 августа, на Украине — это «танцы на костях украинцев». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня можно с уверенностью констатировать, что празднование этой даты (24 августа) — не что иное, как танцы на костях украинцев», — сказала Захарова, говорится на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, нынешние украинские власти продолжают политику, ведущую к страданиям и гибели собственного народа.

На фоне усилий России и США по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Киев продолжает террористическую деятельность против мирных жителей России. 18 августа ФСБ предотвратила попытку взрыва Крымского моста: украинские спецслужбы пытались провести через ряд стран автомобиль с 130 кг синтетической взрывчатки финского производства. Все причастные, по данным ведомства, были задержаны.

