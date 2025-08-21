Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя труда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звание Героя Труда РФ является одной из высших государственных наград страны
Звание Героя Труда РФ является одной из высших государственных наград страны Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда Российской Федерации президенту Российской академии наук Геннадию Красникову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Геннадий Красников удостоен почетного звания «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки». Звание Героя Труда РФ является одной из высших государственных наград страны. Оно присваивается за выдающиеся трудовые заслуги перед государством и народом. Лица, удостоенные этого звания, получают медаль в форме золотой звезды, украшенной государственным гербом России.

Геннадий Красников занимает пост президента Российской академии наук с 2022 года. Он является известным ученым в области физики полупроводников, автором многочисленных научных трудов и разработок, признанных как в России, так и за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда Российской Федерации президенту Российской академии наук Геннадию Красникову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что Геннадий Красников удостоен почетного звания «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки». Звание Героя Труда РФ является одной из высших государственных наград страны. Оно присваивается за выдающиеся трудовые заслуги перед государством и народом. Лица, удостоенные этого звания, получают медаль в форме золотой звезды, украшенной государственным гербом России. Геннадий Красников занимает пост президента Российской академии наук с 2022 года. Он является известным ученым в области физики полупроводников, автором многочисленных научных трудов и разработок, признанных как в России, так и за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...