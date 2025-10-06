В Белгороде погиб мужчина, помогая ликвидировать последствия обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков заявил, что мужчина погиб на рабочем месте
Гладков заявил, что мужчина погиб на рабочем месте Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В городе Белгород зафиксирован очередной ракетный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погиб мужчина, он скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

Трагедия произошла во время того, как мужчина работал. Он оказывал помощь в ликвидации последствий предыдущего обстрела противника. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Белгород зафиксирован очередной ракетный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погиб мужчина, он скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.  Трагедия произошла во время того, как мужчина работал. Он оказывал помощь в ликвидации последствий предыдущего обстрела противника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...