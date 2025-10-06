Гладков заявил, что мужчина погиб на рабочем месте
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В городе Белгород зафиксирован очередной ракетный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погиб мужчина, он скончался до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла во время того, как мужчина работал. Он оказывал помощь в ликвидации последствий предыдущего обстрела противника.
