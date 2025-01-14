Бусаргин заявил о повреждении двух предприятий после атаки БПЛА в Саратовской области

Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы.
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Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы.