Бусаргин заявил о повреждении двух предприятий после атаки БПЛА в Саратовской области

Бусаргин: два предприятия получили повреждения в результате атаки дронов
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На местах ЧП работают экстренные службы Фото:

Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы.

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Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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