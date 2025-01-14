Бусаргин заявил о повреждении двух предприятий после атаки БПЛА в Саратовской области

Бусаргин: два предприятия получили повреждения в результате атаки дронов

14 января 2025 в 10:48 Размер текста - 17 +

На местах ЧП работают экстренные службы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале . Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА утром 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что массированной атаке БПЛА подверглись Саратов и Энгельс. «Ликвидировано большое количество целей. Есть повреждения на двух промышленных предприятиях», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Пострадавших, по его словам, нет. На местах происшествий работают экстренные службы.