Деньги обманутого петербуржца нашли в восьми регионах страны

В результате оперативной работы прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга были выявлены банковские счета, на которые мошенники перевели средства, похищенные у местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Московского района провела проверку по обращению 64-летнего местного жителя. Установлено, что в сентябре 2024 года мошенники похитили у заявителя около 6 млн рублей. Аферисты звонили мужчине несколько дней. Запутав его, они на протяжении недели списывали с его банковских счетов денежные средства», — рассказала прокуратура по городу Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранительные органы смогли установить личности восьми граждан, на счета которых были переведены средства потерпевшего. Эти лица проживают в различных регионах России, включая Алтайский и Краснодарский края, Воронежскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Омскую области, а также Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.
В целях защиты прав пострадавшего прокурор района подал восемь исковых заявлений в районные суды указанных субъектов о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов. Кроме того, в исковых заявлениях содержится требование о возмещении процентов за пользование чужими денежными средствами.
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