Первая авиакомпания заявила о возобновлении рейсов между Израилем и Москвой

Израильская El Al первой возобновит авиарейсы в Москву с июля
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Авиакомпания El Al первой возобновит регулярные рейсы из страны в Москву
Авиакомпания El Al первой возобновит регулярные рейсы из страны в Москву Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

С 1 июля 2025 года израильская авиакомпания El Al первой возобновит прямые регулярные перелеты между Тель-Авивом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля. На данный момент небо над ближневосточной страной закрыто из-за конфликта. 

«1 июля 2025 года авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва», — говорится в заявлении пресс-службы. Информацию передает РИА «Новости». 

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке началась 13 июня. Тогда Израиль нанес удары по Ирану из-за угрозы в рамках ядерной программы страны. Позже Тегеран атаковал Тель-Авив — обмен ударами происходил несколько дней. Впоследствии в конфликт вмешались США, атаковав Исламскую Республику. Американский лидер Дональд Трамп сравнил действия своей армии с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. По его словам, в текущей ситуации, как и в прошлом веке, действия Штатов позволили прекратить противостояние. 

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С 1 июля 2025 года израильская авиакомпания El Al первой возобновит прямые регулярные перелеты между Тель-Авивом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля. На данный момент небо над ближневосточной страной закрыто из-за конфликта.  «1 июля 2025 года авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва», — говорится в заявлении пресс-службы. Информацию передает РИА «Новости».  Эскалация ситуации на Ближнем Востоке началась 13 июня. Тогда Израиль нанес удары по Ирану из-за угрозы в рамках ядерной программы страны. Позже Тегеран атаковал Тель-Авив — обмен ударами происходил несколько дней. Впоследствии в конфликт вмешались США, атаковав Исламскую Республику. Американский лидер Дональд Трамп сравнил действия своей армии с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. По его словам, в текущей ситуации, как и в прошлом веке, действия Штатов позволили прекратить противостояние. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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