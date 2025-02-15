ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами учреждение образования в Горловке

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ВСУ атаковали ДНР кассетными боеприпасами
ВСУ атаковали ДНР кассетными боеприпасами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки (ДНР), в результате чего повреждено учреждение образования. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — указал Приходько в своем telegram-канале.

Помимо учреждения образования, в результате обстрела на улицах Комсомольская и Горького были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик». Местные жители получили предупреждения о необходимости избегать контакта с найденными объектами и обязательности информирования соответствующих служб о любых подозрительных находках.

Кассетные боеприпасы не оснащены механизмами самоуничтожения. Отмечается, что от 5% до 14% этих боеприпасов не срабатывают из-за долгого хранения на складах. Такие неразорвавшиеся боеприпасы могут функционировать как мины, представляя серьезную угрозу для гражданского населения даже после окончания боевых действий.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки (ДНР), в результате чего повреждено учреждение образования. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. «ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — указал Приходько в своем telegram-канале. Помимо учреждения образования, в результате обстрела на улицах Комсомольская и Горького были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик». Местные жители получили предупреждения о необходимости избегать контакта с найденными объектами и обязательности информирования соответствующих служб о любых подозрительных находках. Кассетные боеприпасы не оснащены механизмами самоуничтожения. Отмечается, что от 5% до 14% этих боеприпасов не срабатывают из-за долгого хранения на складах. Такие неразорвавшиеся боеприпасы могут функционировать как мины, представляя серьезную угрозу для гражданского населения даже после окончания боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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