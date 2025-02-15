Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки (ДНР), в результате чего повреждено учреждение образования. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — указал Приходько в своем telegram-канале.
Помимо учреждения образования, в результате обстрела на улицах Комсомольская и Горького были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик». Местные жители получили предупреждения о необходимости избегать контакта с найденными объектами и обязательности информирования соответствующих служб о любых подозрительных находках.
Кассетные боеприпасы не оснащены механизмами самоуничтожения. Отмечается, что от 5% до 14% этих боеприпасов не срабатывают из-за долгого хранения на складах. Такие неразорвавшиеся боеприпасы могут функционировать как мины, представляя серьезную угрозу для гражданского населения даже после окончания боевых действий.
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