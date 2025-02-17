WSJ: Трамп уволил четверть сотрудников Минэнерго США

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает сокращение госаппарата, уволив примерно четверть сотрудников офиса кредитных программ Министерства энергетики США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Федеральная программа чистой энергии, финансируемая сотнями миллиардов долларов при администрации экс-президента США Джо Байдена, потеряла около четверти сотрудников в рамках плана Трампа по сокращению госаппарата», — говорится в материале. Там добавили, что около 60 работников, включая недавно нанятых, покинули свои должности с момента вступления Трампа в должность.
Предполагается, что штат может сократиться еще на 50%, что повлияет на финансирование чистой энергетики. При администрации Байдена этот офис расширился и получил значительное финансирование, но Трамп стремится перераспределить бюджет в пользу традиционных источников энергии. Белый дом пока не комментирует ситуацию, но ожидаются новые кадровые изменения в сфере энергетики, заключили в газете.
Почти 75 тысяч госслужащих США решили уволиться по собственному желанию после предложения Трампа о так называемой «отложенной отставке» с получением зарплаты до сентября. Как сообщает телеканал NBC, администрация Трампа предложила восьмимесячное выходное пособие для тех, кто примет это решение, что может привести к экономии миллиардов долларов.
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