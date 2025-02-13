NBC: 75 тысяч американских госслужащих согласились с предложением Трампа уволиться

Почти 75 тысяч госслужащих США решили уволиться по собственному желанию после предложения американского лидера Дональда Трампа. Как сообщают СМИ, речь идет об «отложенной отставке» до сентября.
«Около 75 тысяч федеральных служащих приняли предложение Белого дома об „отложенной отставке“ — уволиться, но получать зарплату до сентября», — передает телеканал NBC, ссылаясь на кадровую службу США.
В конце января NBC сообщил, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, готовых уволиться добровольно. Ожидается, что от 5% до 10% федеральных чиновников примут это предложение, что позволит правительству сэкономить миллиарды долларов.
Ранее Трамп уже предпринимал шаги по оптимизации расходов, в том числе планируя сокращение численности американских военных в Европе. Тогда он потребовал от европейских стран увеличения финансового вклада в содержание войск.
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