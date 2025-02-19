СИЗО «Кресты» хотят превратить в концертный зал

Новый владелец петербургских «Крестов» собирается устроить там концертный зал
© Служба новостей «URA.RU»
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В пятницу будет проведен аукцион по продаже исторического здания
В пятницу будет проведен аукцион по продаже исторического здания Фото:

Известный петербургский следственный изолятор «Кресты», который долгие годы ассоциировался с мрачными страницами истории, может превратиться в концертно-музейный кластер. Это амбициозное решение предложено потенциальным новым владельцем, главой корпорации PMI Евгением Финкельштейном. Об этом стало известно «Mash».

«Выиграть аукцион намерен Финкельштейн — его компания занимается организацией концертов, в 2021 году журналисты оценили состояние бизнесмена в 2,59 млрд рублей. В случае покупки он планирует организовать там концертно-музейный кластер для больших мероприятий, выставок и так далее», — пишет telegram-канал «Mash». Проект может столкнуться с рядом вызовов, включая необходимость адаптации исторического здания под новые функции, что потребует значительных инвестиций и внимательного подхода к сохранению исторической ценности объекта.

Особое внимание стоит уделить взаимодействию с общественностью и церковью, так как на территории СИЗО находится действующий храм святого князя Александра Невского. Учет интересов верующих и сохранение доступа к храму будет важной частью проекта. В пятницу будет проведен аукцион по продаже исторического здания, ранее использовавшегося как следственный изолятор. Начальная стоимость объекта составляет 1,1 миллиарда рублей.

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Известный петербургский следственный изолятор «Кресты», который долгие годы ассоциировался с мрачными страницами истории, может превратиться в концертно-музейный кластер. Это амбициозное решение предложено потенциальным новым владельцем, главой корпорации PMI Евгением Финкельштейном. Об этом стало известно «Mash». «Выиграть аукцион намерен Финкельштейн — его компания занимается организацией концертов, в 2021 году журналисты оценили состояние бизнесмена в 2,59 млрд рублей. В случае покупки он планирует организовать там концертно-музейный кластер для больших мероприятий, выставок и так далее», — пишет telegram-канал «Mash». Проект может столкнуться с рядом вызовов, включая необходимость адаптации исторического здания под новые функции, что потребует значительных инвестиций и внимательного подхода к сохранению исторической ценности объекта. Особое внимание стоит уделить взаимодействию с общественностью и церковью, так как на территории СИЗО находится действующий храм святого князя Александра Невского. Учет интересов верующих и сохранение доступа к храму будет важной частью проекта. В пятницу будет проведен аукцион по продаже исторического здания, ранее использовавшегося как следственный изолятор. Начальная стоимость объекта составляет 1,1 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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