СИЗО «Кресты» хотят превратить в концертный зал

Известный петербургский следственный изолятор «Кресты», который долгие годы ассоциировался с мрачными страницами истории, может превратиться в концертно-музейный кластер. Это амбициозное решение предложено потенциальным новым владельцем, главой корпорации PMI Евгением Финкельштейном. Об этом стало известно «Mash».
«Выиграть аукцион намерен Финкельштейн — его компания занимается организацией концертов, в 2021 году журналисты оценили состояние бизнесмена в 2,59 млрд рублей. В случае покупки он планирует организовать там концертно-музейный кластер для больших мероприятий, выставок и так далее», — пишет telegram-канал «Mash». Проект может столкнуться с рядом вызовов, включая необходимость адаптации исторического здания под новые функции, что потребует значительных инвестиций и внимательного подхода к сохранению исторической ценности объекта.
Особое внимание стоит уделить взаимодействию с общественностью и церковью, так как на территории СИЗО находится действующий храм святого князя Александра Невского. Учет интересов верующих и сохранение доступа к храму будет важной частью проекта. В пятницу будет проведен аукцион по продаже исторического здания, ранее использовавшегося как следственный изолятор. Начальная стоимость объекта составляет 1,1 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.