«Кресты» в Петербурге перестали принимать заявки на участие в торгах

Бывший следственный изолятор «Кресты», был выставлен на продажу в Петербурге. 17 февраля сбор заявок на участие в торгах закончился. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Прием заявок завершили в 15:00 17 февраля. Однако в „ДОМ.РФ“ количество заявок и состав участников раскрывать не стали — коммерческая тайна», — пишет «Комсомольская правда». Расположенный в центре на Арсенальной набережной, комплекс включает в себя 29 зданий и 6 участков, общей площадью 3,9 гектара.
«Кресты» известны своим богатым прошлым, начиная с 1884 года, когда началось их строительство. Сейчас объект требует серьезных вложений, ведь многие здания нуждаются в реставрации. Инвесторам предстоит провести историко-культурную экспертизу, чтобы определить, какие изменения можно вносить в структуру зданий. Смольный рассматривает возможность преобразования «Крестов» в арт-кластер, что позволит объекту гармонично вписаться в туристическую инфраструктуру города.
Аукцион, запланированный на 21 февраля, обещает быть напряженным. Начальная цена лота составляет 1,052 миллиардов рублей. Интерес к «Крестам» высок, но пока неизвестно, кто станет новым владельцем этого исторического объекта.
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