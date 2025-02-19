Прилепин получил благодарность от Путина и медаль

Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин получил благодарность от главы РФ Владимира Путина и медаль «За воинскую доблесть». Об этом сообщил сам автор.
«Благодарность президента РФ и награда, полученная мной, — всё это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды», — рассказал Захар Прилепин, его слова приводит издание aif.ru. Он отметил, что считает награду оценкой работы созданного в составе Росгвардии полка особого назначения «Оплот», созданного в составе бригады «Пятнашка» подразделения «Родня» и созданного в Нижегородской области лагеря военной подготовки «Сталь».
Медаль была присуждена Прилепину в конце 2022 года, а вручена только в 2025, к празднованию Дня защитника отечества. Она ждала сначала возвращения Прилепина с фронта СВО, а затем — его восстановления после ранения, отметили в пресс-службе писателя. Официально, эта награда присуждена ему за службу в зоне СВО, в ЛНР, в качестве замкомандира батальона «Оплот». Благодарность президента была вручена первым замруководителя администрации главы РФ Сергей Кириенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.