Россия предлагает сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала

В России считают, что Арктика должна оставаться регионом, не вовлеченным в конфликты. Об этом сообщил посол России в Оттаве (Канада) Олег Степанов, отметив, что в нормальном мире должно быть именно так.
«Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала», — заявил Степанов. Его слова передает ТАСС.
Он также прокомментировал текущие вызовы для России в арктическом регионе. По его словам, Россия продолжает с беспокойством наблюдать за усилением военного присутствия странами НАТО, включая Канаду, США и их европейских союзников в арктических районах. Посол добавил, что РФ принимает все необходимые меры для защиты своих интересов и поддержания суверенитета в Арктике.
Ранее сообщалось, что США и РФ ведут переговоры о возможностях совместной экономической деятельности в Арктическом регионе. В частности, обсуждение касается исследования природных ресурсов и развития торговых маршрутов. Сейчас диалог находится на начальном этапе и пока ведется в неофициальной обстановке.
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