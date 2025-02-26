Россия и США планируют работать вместе в стратегическом регионе

США и Россия обсуждают возможности экономического сотрудничества в Арктике, включая разведку природных ресурсов и развитие торговых путей. По информации людей, знакомых с ситуацией, эти переговоры находятся на ранней стадии и пока что носят частный характер, пишет Bloomberg.
«Обе стороны дали понять, что они открыты для деловых предприятий и сотрудничества. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается США как цель», — пишет Bloomberg.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия в борьбе за Арктику может получить мощного противника, если США присоединят Гренландию. После 2035 года Арктика станет полем битвы за новую глобализацию, считает политолог Дмитрий Евстафьев
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