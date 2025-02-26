26 февраля 2025

Россия и США планируют работать вместе в стратегическом регионе

Bloomberg: РФ и США обсуждают совместную добычу ресурсов в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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Обе стороны высказали заинтересованность в сотрудничестве в Арктике
Обе стороны высказали заинтересованность в сотрудничестве в Арктике Фото:

США и Россия обсуждают возможности экономического сотрудничества в Арктике, включая разведку природных ресурсов и развитие торговых путей. По информации людей, знакомых с ситуацией, эти переговоры находятся на ранней стадии и пока что носят частный характер, пишет Bloomberg.

«Обе стороны дали понять, что они открыты для деловых предприятий и сотрудничества. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается США как цель», — пишет Bloomberg.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия в борьбе за Арктику может получить мощного противника, если США присоединят Гренландию. После 2035 года Арктика станет полем битвы за новую глобализацию, считает политолог Дмитрий Евстафьев

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США и Россия обсуждают возможности экономического сотрудничества в Арктике, включая разведку природных ресурсов и развитие торговых путей. По информации людей, знакомых с ситуацией, эти переговоры находятся на ранней стадии и пока что носят частный характер, пишет Bloomberg. «Обе стороны дали понять, что они открыты для деловых предприятий и сотрудничества. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается США как цель», — пишет Bloomberg. Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия в борьбе за Арктику может получить мощного противника, если США присоединят Гренландию. После 2035 года Арктика станет полем битвы за новую глобализацию, считает политолог Дмитрий Евстафьев
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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