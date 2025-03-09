Меликов пригласил главу UFC в Дагестан посмотреть, как растут чемпионы

Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил президента UFC Дана Уайта в республику, чтобы тот лично узнал секрет успеха дагестанских бойцов. Меликов высказал уверенность, что руководство международной спортивной организации заинтересовано в том, чтобы узнать причины непобедимости дагестанских спортсменов.
«Уверен, руководство UFC давно гадает, в чем секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал», — заявил Меликов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
После победы дагестанского бойца Магомеда Анкалаева в Дагестане теперь два чемпионских пояса. Меликов также выразил гордость за достижения спортсменов, отметив их силу, мастерство и упорство. «Магомед, спасибо за гордость, которую все мы испытали! Уверен, нас ждет еще больше громких побед. Еще раз поздравляю всех с этим великолепным результатом!» — написал Меликов.
Ранее в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 313. Боец Магомед Анкалаев вышел на поединок против Алекса Перейра и спустя пять раундов судьи единогласно присудили победу дагестанскому спортсмену. Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника с победой. Он назвал его бой потрясающим, заявив, что Анкалаев «вошел в историю», — передает RT.
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