Песков рассказал о доверительных отношениях между Путиным и Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о доверительной атмосфере во время разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.
«Если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. Действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств. Это была абсолютно доверительная, откровенная конструктивная рабочая атмосфера», — заявил Песков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, его ответ опубликован в его telegram-канале.
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