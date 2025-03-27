Милонов призвал лишить Депардье гражданства за русофобские высказывания

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Милонов сравнил Депардье с актером Стивен Сигалом
Милонов сравнил Депардье с актером Стивен Сигалом Фото:

Французского актера Жерара Депардье следует лишить российского гражданства за его русофобские высказывания. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Депардье позорит Россию своими действиями и заявлениями.

«Этот месье позорит нашу страну, и я еще три года назад призывал отобрать у него паспорт», — заявил Милонов в своем telegram-канале. Депутат также раскритиковал актера за то, что тот якобы оправдывает свое поведение «русской натурой» по делу об секскуальном насилии.  

Милонов отметил, что переезд Депардье в Россию был вызван повышением налогов для богатых во Франции. При этом после начала специальной военной операции актер стал критиковать Россию и остановил работу над фильмом, оскорбив память воинов. Несмотря на это, Депардье не отказался от российского гражданства, видимо, из-за бизнеса в стране.

В качестве контраста Милонов упомянул гражданскую позицию актера Стивена Сигала, который активно поддерживает спецоперацию на Украине и не раз бывал в зоне боевых действий. Он считает, что Сигал является примером истинной мужской силы и ясности в понимании добра и зла, тогда как Депардье, по его мнению, заслуживает лишения гражданства и собственности в России. При этом адвокат Сталина Гурвич заявила, что, согласно законодательству РФ,  лишить актера гражданства за его высказывания о «русской натуре», нельзя, передает «Ридус».

Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс начался 25 марта. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро. Суд рассматривает обвинения, предъявленные двумя женщинами из съемочной группы, передает MK.RU.

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Французского актера Жерара Депардье следует лишить российского гражданства за его русофобские высказывания. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Депардье позорит Россию своими действиями и заявлениями. «Этот месье позорит нашу страну, и я еще три года назад призывал отобрать у него паспорт», — заявил Милонов в своем telegram-канале. Депутат также раскритиковал актера за то, что тот якобы оправдывает свое поведение «русской натурой» по делу об секскуальном насилии.   Милонов отметил, что переезд Депардье в Россию был вызван повышением налогов для богатых во Франции. При этом после начала специальной военной операции актер стал критиковать Россию и остановил работу над фильмом, оскорбив память воинов. Несмотря на это, Депардье не отказался от российского гражданства, видимо, из-за бизнеса в стране. В качестве контраста Милонов упомянул гражданскую позицию актера Стивена Сигала, который активно поддерживает спецоперацию на Украине и не раз бывал в зоне боевых действий. Он считает, что Сигал является примером истинной мужской силы и ясности в понимании добра и зла, тогда как Депардье, по его мнению, заслуживает лишения гражданства и собственности в России. При этом адвокат Сталина Гурвич заявила, что, согласно законодательству РФ,  лишить актера гражданства за его высказывания о «русской натуре», нельзя, передает «Ридус». Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс начался 25 марта. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро. Суд рассматривает обвинения, предъявленные двумя женщинами из съемочной группы, передает MK.RU.
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