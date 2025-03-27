Главком ВСУ сообщил о переброске резервов в Сумской области

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На границе Сумской и Курской областей активизировались бои
На границе Сумской и Курской областей активизировались бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы в Сумскую область для усиления обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В связи с увеличением интенсивности действий <...> работал в Сумской области», — написал Сырский в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, в ходе поездки было принято решение о необходимости дополнительных поставок боеприпасов, дронов и переброске резервов для укрепления позиций ВСУ в данном регионе.

Ситуация в Сумской области обострилась для Украины после действий украинских сил в Курской области. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские военные зашли в Сумскую область настолько далеко, насколько это возможно. Она также выразила свои опасения по поводу ситуации в Запорожской области, отметив недавнее отступление украинских войск из Курской области. Безуглая сравнила текущую обстановку в Сумской области с украинским вторжением в Курскую область в августе прошлого года и задала вопрос о компетентности Сырского на его посту.

В регионе продолжаются интенсивные боевые действия, особенно в районе Басовки, где российские войска активно наступают, пытаясь разорвать линии связи украинских сил. Это усложняет передислокацию резервов ВСУ и нацелено на прорыв оборонительных линий. Военный аналитик Юрий Подоляка отметил, что украинское командование осознает сложность сдерживания российских сил на границах Сумской и Курской областей. Власти одного из регионов Сумской области уже объявили эвакуацию жителей, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы в Сумскую область для усиления обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «В связи с увеличением интенсивности действий <...> работал в Сумской области», — написал Сырский в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, в ходе поездки было принято решение о необходимости дополнительных поставок боеприпасов, дронов и переброске резервов для укрепления позиций ВСУ в данном регионе. Ситуация в Сумской области обострилась для Украины после действий украинских сил в Курской области. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские военные зашли в Сумскую область настолько далеко, насколько это возможно. Она также выразила свои опасения по поводу ситуации в Запорожской области, отметив недавнее отступление украинских войск из Курской области. Безуглая сравнила текущую обстановку в Сумской области с украинским вторжением в Курскую область в августе прошлого года и задала вопрос о компетентности Сырского на его посту. В регионе продолжаются интенсивные боевые действия, особенно в районе Басовки, где российские войска активно наступают, пытаясь разорвать линии связи украинских сил. Это усложняет передислокацию резервов ВСУ и нацелено на прорыв оборонительных линий. Военный аналитик Юрий Подоляка отметил, что украинское командование осознает сложность сдерживания российских сил на границах Сумской и Курской областей. Власти одного из регионов Сумской области уже объявили эвакуацию жителей, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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