ВСУ дважды атаковали «Брянскэнерго»

ВСУ атаковали «Брянскэнерго» беспилотниками и артиллерийскими ударами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали беспилотниками объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» 26 и 27 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара БПЛА в среду произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, из-за чего жители Климовского района остались без электричества. В четверг в результате артиллерийского обстрела по «Брянскэнерго» была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
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