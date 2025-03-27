ВСУ дважды атаковали «Брянскэнерго»

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ВСУ атаковали «Брянскэнерго» беспилотниками и артиллерийскими ударами
ВСУ атаковали «Брянскэнерго» беспилотниками и артиллерийскими ударами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» 26 и 27 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара БПЛА в среду произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, из-за чего жители Климовского района остались без электричества. В четверг в результате артиллерийского обстрела по «Брянскэнерго» была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. 

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ВСУ атаковали беспилотниками объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» 26 и 27 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате удара БПЛА в среду произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, из-за чего жители Климовского района остались без электричества. В четверг в результате артиллерийского обстрела по «Брянскэнерго» была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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