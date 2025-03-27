ВСУ пытались атаковать Глебовское газохранилище

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Глебовское газохранилище в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также добавили, что несмотря на свои заявления о на нанесение ударов по энергообъектам России, Киев все равно продолжает их атаковать.
Ранее ВСУ нанесли удар по станции «Кропоткинская», которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Кубани. Однако российские системы ПВО успели перехватить украинский дрон на расстоянии семи километров от указанного объекта.
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