Госдеп США отчитался о встрече с представителями России

Представители России и США на переговорах в Стамбуле, в числе прочего, обсудили планы по организации новых двусторонних встреч. Их даты, места проведения и составы делегаций будут определены позднее, следует из заявления Госдепартамента США по итогам сегодняшних консультаций.
Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, возглавлявшие делегации в Стамбуле «[Главы делегаций] обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи в ближайшее время», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, опубликованном в соцсети X. Уточняется, что сроки и место проведения, состав участников определятся позднее.
Кроме того, представители двух стран обменялись нотами по обеспечению стабильного банковского обслуживания двусторонних миссий. Также представители США выразили обеспокоенность по поводу запрета России на найм местного персонала для посольства в Москве.
Переговоры в Стамбуле длились около шести часов. Российская сторона сейчас готовит итоговый документ по ним.
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