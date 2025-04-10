Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с США

Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с представителями США в Стамбуле. Об этом сообщает источник РИА Новости.
В настоящее время представители РФ находятся в генконсульстве в Стамбуле. Идет подготовка документа по итогам переговоров, которые состоялись сегодня, 10 апреля, и длились около шести часов.
Переговоры начались в 10:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавлял посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Москва и Вашингтон обсуждали восстановление работы дипмиссий, в том числе возврат дипломатической собственности, которая ранее была изъята.
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