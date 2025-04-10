Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На переговорах в Стамбуле обсуждалось восстановление работы дипмиссий (фото из архива)
На переговорах в Стамбуле обсуждалось восстановление работы дипмиссий (фото из архива) Фото:

Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с представителями США в Стамбуле. Об этом сообщает источник РИА Новости.

В настоящее время представители РФ находятся в генконсульстве в Стамбуле. Идет подготовка документа по итогам переговоров, которые состоялись сегодня, 10 апреля, и длились около шести часов.

Переговоры начались в 10:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавлял посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Москва и Вашингтон обсуждали восстановление работы дипмиссий, в том числе возврат дипломатической собственности, которая ранее была изъята.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с представителями США в Стамбуле. Об этом сообщает источник РИА Новости. В настоящее время представители РФ находятся в генконсульстве в Стамбуле. Идет подготовка документа по итогам переговоров, которые состоялись сегодня, 10 апреля, и длились около шести часов. Переговоры начались в 10:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавлял посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Москва и Вашингтон обсуждали восстановление работы дипмиссий, в том числе возврат дипломатической собственности, которая ранее была изъята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...