Ученые ответили на новости об аномальном исчезновении воды из Мирового океана

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Уровень воды в Мировом океане растет по 3,5 миллиметра в год
Уровень воды в Мировом океане растет по 3,5 миллиметра в год Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях появился видеоролик, в котором говорится, что на Земле наблюдается аномальное исчезновение воды, что может быть связано с разломами в Мировом океане. Однако эту информацию корреспонденту URA.RU опроверг старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

«Если бы вода исчезала, в другом месте она должна была появляться, а этого, соответственно, не наблюдается. Что такое разломы? Есть срединно-океанические хребты, где рождается океанская кора, но там вода никуда не девается, она наоборот из мантии в виде водяного пара поступает на поверхность Земли. А чтобы она куда-то вытекала наоборот — неизвестно», — сообщил Сергей Мухаметов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эксперт также подчеркнул, что вода в Мировом океане наоборот стабильно растет по 3,5 миллиметра в год. Связано это с таянием ледников.

Ранее стало известно, как явление Эль-Ниньо влияет на повышение температуры поверхности океана и глобальный климат. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.

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В соцсетях появился видеоролик, в котором говорится, что на Земле наблюдается аномальное исчезновение воды, что может быть связано с разломами в Мировом океане. Однако эту информацию корреспонденту URA.RU опроверг старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков. «Если бы вода исчезала, в другом месте она должна была появляться, а этого, соответственно, не наблюдается. Что такое разломы? Есть срединно-океанические хребты, где рождается океанская кора, но там вода никуда не девается, она наоборот из мантии в виде водяного пара поступает на поверхность Земли. А чтобы она куда-то вытекала наоборот — неизвестно», — сообщил Сергей Мухаметов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эксперт также подчеркнул, что вода в Мировом океане наоборот стабильно растет по 3,5 миллиметра в год. Связано это с таянием ледников. Ранее стало известно, как явление Эль-Ниньо влияет на повышение температуры поверхности океана и глобальный климат. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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