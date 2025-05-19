Умеров: Украина согласовала пошаговый план обмена пленными «1000 на 1000»

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Умеров заявил, что план обмена военнопленными согласован
Умеров заявил, что план обмена военнопленными согласован Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пошаговый план реализации договоренности между Россией и Украиной по обмену пленными в формате «1000 на 1000» был согласован с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

«Утвержден пошаговый план реализации соглашения. Это важный обмен, который требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур», — написал Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta). Он также добавил, что накануне, 18 мая, по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Координационного штаба по делам военнопленных, в котором приняли участие представители Минобороны, Главного управления разведки, Службы безопасности, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека.

Договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000 была достигнута в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Как ранее сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия уже приступила к формированию списка пленных для обмена. Точная дата проведения обмена официально не называется, однако по информации главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), он может состояться уже на этой неделе. Предыдущий обмен пленными между странами прошел 6 мая, когда стороны вернули друг другу по 205 военнослужащих. Еще один крупный обмен состоялся 19 апреля при посредничестве ОАЭ по формуле «246 на 246».

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Пошаговый план реализации договоренности между Россией и Украиной по обмену пленными в формате «1000 на 1000» был согласован с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров. «Утвержден пошаговый план реализации соглашения. Это важный обмен, который требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур», — написал Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta). Он также добавил, что накануне, 18 мая, по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Координационного штаба по делам военнопленных, в котором приняли участие представители Минобороны, Главного управления разведки, Службы безопасности, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека. Договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000 была достигнута в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Как ранее сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия уже приступила к формированию списка пленных для обмена. Точная дата проведения обмена официально не называется, однако по информации главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), он может состояться уже на этой неделе. Предыдущий обмен пленными между странами прошел 6 мая, когда стороны вернули друг другу по 205 военнослужащих. Еще один крупный обмен состоялся 19 апреля при посредничестве ОАЭ по формуле «246 на 246».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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