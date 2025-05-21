В Кремле пригрозили ЕС жестким ответом на морскую блокаду России

Европейский союз должен быть готов к жестким мерам в ответ на возможную морскую блокаду российских судов. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопросы о безопасности российского судоходства на Балтике. Песков отметил, что Россия располагает широким спектром инструментов для защиты своих интересов на море и будет использовать их в рамках международного права.
«Всеми средствами, которые доступны России, а доступна достаточно широкая палитра средств и, разумеется, в рамках международного законодательства. Но, как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в российских территориальных водах, как утверждается, был задержан нефтяной танкер Green Admire, который ранее вышел из эстонского порта Силламяэ. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg со ссылкой на сведения Министерства транспорта Эстонии и местные средства массовой информации. Судно, эксплуатируемое греческой компанией Aegean Shipping и зарегистрированное под флагом Либерии, осуществляло перевозку сланцевой нефти.
До этого, военно-морские силы Эстонии при содействии авиации НАТО предприняли попытку задержать гражданское судно Jaguar, на борту которого находился российский экипаж, в нейтральных водах Финского залива. Однако операция была прервана из-за вмешательства российского истребителя Су-35: после его приближения эстонские военные были вынуждены прекратить свои действия и отойти.
Кроме того в ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. А Британия ввела санкции против российских судов с необычными названиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.