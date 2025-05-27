МИД РФ: Трамп заинтересован в переговорах РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп продолжает проявлять заинтересованность в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Трамп заинтересован, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались», — сообщил Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Трамп включился в решение украинского конфликта после своего избрания на пост президента.
Ранее Дональд Трамп заявлял о проведении конструктивных переговоров по вопросам, связанным с Россией и Украиной, однако отмечал, что между сторонами сохраняется напряженность и процесс остается неоднородным. Американский президент также высказывал мнение, что переговоры могут завершиться без достижения окончательной договоренности. Также сообщалось, что Трамп отказался усиливать давление на Россию однако на следующий день The Wall Street Journal выступила с противоположным заявлением.
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