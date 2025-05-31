Рязанская школьница за рулем иномарки. Видео

ГАИ Рязани начала проверку информации о маленькой девочке за рулем
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За рулем автомобиля находилась несовершеннолетняя девочка, сидящая на коленях у взрослого
За рулем автомобиля находилась несовершеннолетняя девочка, сидящая на коленях у взрослого Фото:

В Рязани на Солотчинском шоссе водители заметили несовершеннолетнюю девочку, которая держалась за руль движущегося автомобиля. Соответсвующее видео публикуют пользователи соцсетей. 

На кадрах видно, как маленькая девочка сидит на коленях у взрослого и держится за руль машины. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался по дороге, совершая беспорядочные перестроения и периодически включая указатели поворота без видимых на то причин. В ГИБДД Рязанской области заявили РИА Новостям о начале проверки по инциденту.

Ранее в Свердловской области 15-летняя девочка села за руль автомобиля с разрешения матери и попала в аварию. В результате ребенок был госпитализирован.

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В Рязани на Солотчинском шоссе водители заметили несовершеннолетнюю девочку, которая держалась за руль движущегося автомобиля. Соответсвующее видео публикуют пользователи соцсетей.  На кадрах видно, как маленькая девочка сидит на коленях у взрослого и держится за руль машины. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался по дороге, совершая беспорядочные перестроения и периодически включая указатели поворота без видимых на то причин. В ГИБДД Рязанской области заявили РИА Новостям о начале проверки по инциденту. Ранее в Свердловской области 15-летняя девочка села за руль автомобиля с разрешения матери и попала в аварию. В результате ребенок был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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