В Рязани на Солотчинском шоссе водители заметили несовершеннолетнюю девочку, которая держалась за руль движущегося автомобиля. Соответсвующее видео публикуют пользователи соцсетей.
На кадрах видно, как маленькая девочка сидит на коленях у взрослого и держится за руль машины. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался по дороге, совершая беспорядочные перестроения и периодически включая указатели поворота без видимых на то причин. В ГИБДД Рязанской области заявили РИА Новостям о начале проверки по инциденту.
Ранее в Свердловской области 15-летняя девочка села за руль автомобиля с разрешения матери и попала в аварию. В результате ребенок был госпитализирован.
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