Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин 3 июня освободил от должности Хабарова
Путин 3 июня освободил от должности Хабарова Фото:

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Хабаров освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности», — говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года.

Ранее в этом же день Путин подписал еще один указ об освобождении от должности. Он коснулся замминистра МЧС России Ильи Денисова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Хабаров освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности», — говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года. Ранее в этом же день Путин подписал еще один указ об освобождении от должности. Он коснулся замминистра МЧС России Ильи Денисова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...