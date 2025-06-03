Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Хабаров освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности», — говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что указ вступает в силу с 3 июня 2025 года.
Ранее в этом же день Путин подписал еще один указ об освобождении от должности. Он коснулся замминистра МЧС России Ильи Денисова.
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