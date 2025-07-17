Медведев заявил, что Запад начал войну против России

Страны запада ведут полноценную прокси-войну против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. По его словам, милитаризация Европы и различные санкции направлены на то, чтобы разрушить Россию. Также Медведев отмечал, что для элиты Запада сильная и независимая Россия всегда была «исторической аномалией».
Это далеко не первое высказывание Дмитрий Медведева, касаемо Запада. Ранее он заявлял, что ультиматум президента США Дональда Трампа декоративный, и что Россия не заметила ультиматума. И что он ждет последствий. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
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