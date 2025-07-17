Медведев заявил, что Запад начал войну против России

Медведев: страны запада ведут прокси-войну с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад ведет прокси-войну против России, заявил Медведев
Запад ведет прокси-войну против России, заявил Медведев Фото:

Страны запада ведут полноценную прокси-войну против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. По его словам, милитаризация Европы и различные санкции направлены на то, чтобы разрушить Россию. Также Медведев отмечал, что для элиты Запада сильная и независимая Россия всегда была «исторической аномалией».

Это далеко не первое высказывание Дмитрий Медведева, касаемо Запада. Ранее он заявлял, что ультиматум президента США Дональда Трампа декоративный, и что Россия не заметила ультиматума. И что он ждет последствий. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны запада ведут полноценную прокси-войну против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Происходящее сегодня — прокси-война, а по сути война полноценная», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. По его словам, милитаризация Европы и различные санкции направлены на то, чтобы разрушить Россию. Также Медведев отмечал, что для элиты Запада сильная и независимая Россия всегда была «исторической аномалией». Это далеко не первое высказывание Дмитрий Медведева, касаемо Запада. Ранее он заявлял, что ультиматум президента США Дональда Трампа декоративный, и что Россия не заметила ультиматума. И что он ждет последствий. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...