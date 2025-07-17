Запад продолжает демонстрировать вероломство и устаревшие представления о собственном превосходстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«У Запада „в крови“ до сих пор „бродит“ не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве», — сказал Медведев, передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость адекватного ответа на действия Запада, что подразумевает не только защиту интересов России, но и активные меры, включая превентивные удары.
Это утверждение отражает не только текущие реалии, но и исторические уроки, извлеченные из событий, таких как Потсдамская конференция. По словам Медведева, уроки истории показывают, что недооценка противника может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому Россия должна действовать решительно и без колебаний, чтобы защитить свои интересы на международной арене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.