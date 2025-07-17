Медведев: у Запада до сих пор бродит в крови вероломство

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Медведев подчеркнул необходимость адекватного ответа на действия Запада
Медведев подчеркнул необходимость адекватного ответа на действия Запада Фото:

Запад продолжает демонстрировать вероломство и устаревшие представления о собственном превосходстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«У Запада „в крови“ до сих пор „бродит“ не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве», — сказал Медведев, передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость адекватного ответа на действия Запада, что подразумевает не только защиту интересов России, но и активные меры, включая превентивные удары.

Это утверждение отражает не только текущие реалии, но и исторические уроки, извлеченные из событий, таких как Потсдамская конференция. По словам Медведева, уроки истории показывают, что недооценка противника может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому Россия должна действовать решительно и без колебаний, чтобы защитить свои интересы на международной арене.

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Запад продолжает демонстрировать вероломство и устаревшие представления о собственном превосходстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «У Запада „в крови“ до сих пор „бродит“ не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве», — сказал Медведев, передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость адекватного ответа на действия Запада, что подразумевает не только защиту интересов России, но и активные меры, включая превентивные удары. Это утверждение отражает не только текущие реалии, но и исторические уроки, извлеченные из событий, таких как Потсдамская конференция. По словам Медведева, уроки истории показывают, что недооценка противника может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому Россия должна действовать решительно и без колебаний, чтобы защитить свои интересы на международной арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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