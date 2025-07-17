Демилитаризация может спасти Украину от использования в геополитических играх. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — передает слова Медведева ТАСС. Он подчеркнул, что отсутствие военных расходов даст стране шанс развивать экономику и предложил внеблоковый статус как часть демилитаризации.
Россия может пересмотреть требования по демилитаризации Украины. Политолог Евгений Семибратов отметил, что требования должны быть четкими и контролируемыми, в отличие от предыдущих соглашений. Недавние подрывы мостов в Брянской и Курской областях добавляют аргументов для давления на Киев.
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