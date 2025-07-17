Медведев предложил способ спасти Украину

Медведев: демилитаризация поможет Украине избежать геополитических игр
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Внеблоковый статус пойдет Украине на пользу, заявил Медведев
Внеблоковый статус пойдет Украине на пользу, заявил Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Демилитаризация может спасти Украину от использования в геополитических играх. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — передает слова Медведева ТАСС. Он подчеркнул, что отсутствие военных расходов даст стране шанс развивать экономику и предложил внеблоковый статус как часть демилитаризации.

Россия может пересмотреть требования по демилитаризации Украины. Политолог Евгений Семибратов отметил, что требования должны быть четкими и контролируемыми, в отличие от предыдущих соглашений. Недавние подрывы мостов в Брянской и Курской областях добавляют аргументов для давления на Киев.

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Демилитаризация может спасти Украину от использования в геополитических играх. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — передает слова Медведева ТАСС. Он подчеркнул, что отсутствие военных расходов даст стране шанс развивать экономику и предложил внеблоковый статус как часть демилитаризации. Россия может пересмотреть требования по демилитаризации Украины. Политолог Евгений Семибратов отметил, что требования должны быть четкими и контролируемыми, в отличие от предыдущих соглашений. Недавние подрывы мостов в Брянской и Курской областях добавляют аргументов для давления на Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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