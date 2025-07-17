Денацификация Украины потребует долгосрочной работы с сознанием ее жителей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Денацификация или дебандеризация — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием», — передает слова Медведева ТАСС. Он также отметил общую судьбу народов постсоветского пространства как основу для мирного соседства и сотрудничества.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для мирного соглашения по Украине необходимы пункты о демилитаризации и денацификации, отмене антироссийских санкций, отзыве исков против РФ и возвращении замороженных активов. Он подчеркнул важность юридически обязательного соглашения, настаивая на прочном мире, а не временном перемирии, и исключении возможности Киева наращивать военный потенциал во время паузы в боевых действиях. Лавров также отметил значимость признания территориальных изменений после 2014 года.
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