Медведев рассказал, что Россия сделает с Украиной

Медведев: денацификация не месть, а долгосрочная работа с сознанием Украины
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С Украиной предстоит большая работа, заявил Медведев
С Украиной предстоит большая работа, заявил Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Денацификация Украины потребует долгосрочной работы с сознанием ее жителей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Денацификация или дебандеризация — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием», — передает слова Медведева ТАСС. Он также отметил общую судьбу народов постсоветского пространства как основу для мирного соседства и сотрудничества. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для мирного соглашения по Украине необходимы пункты о демилитаризации и денацификации, отмене антироссийских санкций, отзыве исков против РФ и возвращении замороженных активов. Он подчеркнул важность юридически обязательного соглашения, настаивая на прочном мире, а не временном перемирии, и исключении возможности Киева наращивать военный потенциал во время паузы в боевых действиях. Лавров также отметил значимость признания территориальных изменений после 2014 года.

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Денацификация Украины потребует долгосрочной работы с сознанием ее жителей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Денацификация или дебандеризация — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием», — передает слова Медведева ТАСС. Он также отметил общую судьбу народов постсоветского пространства как основу для мирного соседства и сотрудничества.  Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для мирного соглашения по Украине необходимы пункты о демилитаризации и денацификации, отмене антироссийских санкций, отзыве исков против РФ и возвращении замороженных активов. Он подчеркнул важность юридически обязательного соглашения, настаивая на прочном мире, а не временном перемирии, и исключении возможности Киева наращивать военный потенциал во время паузы в боевых действиях. Лавров также отметил значимость признания территориальных изменений после 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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