Росатом: США планируют снять с России еще ряд санкций

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США планируют снять еще ряд санкций с банков РФ
США планируют снять еще ряд санкций с банков РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США сняли ряд финансовых ограничений с российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, что позволит Росатому активнее реализовывать свои проекты. Об этом сообщили в российской атомной корпорации.

«В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) приняло важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой», — заявили представители Росатома в беседе с РИА Новости. По данным компании, отмена ограничений позволит ускорить выполнение текущих контрактов совместно с венгерскими партнерами. В список отмененных санкций вошли организации, задействованные в реализации проекта «Пакш-2» через инжиниринговый дивизион Росатома — компанию «Атомстройэкспорт».

Ранее стало известно о том, что США сняли санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии про российскому проекту. Этот проект был остановлен из-за ограничений экс-президента США Джо Байдена на Газпромбанк.

Эксперты связывают решение США с попыткой нормализовать отношения с Россией. Как отметил в беседе с URA.RU политолог, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, шаг Вашингтона отвечает интересам обеих сторон и может стать сигналом к пересмотру санкционной политики в сфере высокотехнологичного сотрудничества. 

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США сняли ряд финансовых ограничений с российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, что позволит Росатому активнее реализовывать свои проекты. Об этом сообщили в российской атомной корпорации. «В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) приняло важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой», — заявили представители Росатома в беседе с РИА Новости. По данным компании, отмена ограничений позволит ускорить выполнение текущих контрактов совместно с венгерскими партнерами. В список отмененных санкций вошли организации, задействованные в реализации проекта «Пакш-2» через инжиниринговый дивизион Росатома — компанию «Атомстройэкспорт». Ранее стало известно о том, что США сняли санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии про российскому проекту. Этот проект был остановлен из-за ограничений экс-президента США Джо Байдена на Газпромбанк. Эксперты связывают решение США с попыткой нормализовать отношения с Россией. Как отметил в беседе с URA.RU политолог, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, шаг Вашингтона отвечает интересам обеих сторон и может стать сигналом к пересмотру санкционной политики в сфере высокотехнологичного сотрудничества. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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