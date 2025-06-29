Росатом: США планируют снять с России еще ряд санкций

США сняли ряд финансовых ограничений с российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, что позволит Росатому активнее реализовывать свои проекты. Об этом сообщили в российской атомной корпорации.
«В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) приняло важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой», — заявили представители Росатома в беседе с РИА Новости. По данным компании, отмена ограничений позволит ускорить выполнение текущих контрактов совместно с венгерскими партнерами. В список отмененных санкций вошли организации, задействованные в реализации проекта «Пакш-2» через инжиниринговый дивизион Росатома — компанию «Атомстройэкспорт».
Ранее стало известно о том, что США сняли санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии про российскому проекту. Этот проект был остановлен из-за ограничений экс-президента США Джо Байдена на Газпромбанк.
Эксперты связывают решение США с попыткой нормализовать отношения с Россией. Как отметил в беседе с URA.RU политолог, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, шаг Вашингтона отвечает интересам обеих сторон и может стать сигналом к пересмотру санкционной политики в сфере высокотехнологичного сотрудничества.
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