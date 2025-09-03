Путин и Ким Чен Ын готовятся к провокации Трампа

Путин и Ким Чен Ын готовятся к отражению агрессии США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия, КНДР и Китай вынуждены реагировать на риски войны с США, считает востоковед Евгений Ким
Россия, КНДР и Китай вынуждены реагировать на риски войны с США, считает востоковед Евгений Ким Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент США Дональд Трамп хочет создать военную базу в Южной Корее для подготовки к войне с КНДР. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын готовятся вместе с Китаем отвечать на риски большой войны в регионе. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким.

«Ситуация, когда три страны координируют свои действия, проводят совместные учения, сверяют свои политические позиции относительно безопасности в регионе, была бы полезна. <...> Поэтому Россия, Китай и КНДР могут воспользоваться текущей ситуацией в регионе, чтобы создать какой-то механизм координации своих военно-политических действий», — заявил востоковед.

По его словам, Трамп намерен получить южнокорейские земли под американскую военную базу. С одной стороны — это устрашение, с другой — подготовка к войне, продолжил Ким. В Южной Корее прошли военный учения Ulchi Freedom Shield, легенда которых — уничтожение высшего политического руководства Северной Кореи и ликвидация основных военных центров КНДР. И это не скрывается — об этом открыто говорят, отметил собеседник URA.RU.

Путин 3 сентября провел в Пекине переговоры с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили двусторонние отношения и общую борьбу с нацизмом. Перед этим в столице Китая прошел масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Российский президент принял участие в мероприятии в качестве главного гостя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп хочет создать военную базу в Южной Корее для подготовки к войне с КНДР. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын готовятся вместе с Китаем отвечать на риски большой войны в регионе. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким. «Ситуация, когда три страны координируют свои действия, проводят совместные учения, сверяют свои политические позиции относительно безопасности в регионе, была бы полезна. <...> Поэтому Россия, Китай и КНДР могут воспользоваться текущей ситуацией в регионе, чтобы создать какой-то механизм координации своих военно-политических действий», — заявил востоковед. По его словам, Трамп намерен получить южнокорейские земли под американскую военную базу. С одной стороны — это устрашение, с другой — подготовка к войне, продолжил Ким. В Южной Корее прошли военный учения Ulchi Freedom Shield, легенда которых — уничтожение высшего политического руководства Северной Кореи и ликвидация основных военных центров КНДР. И это не скрывается — об этом открыто говорят, отметил собеседник URA.RU. Путин 3 сентября провел в Пекине переговоры с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили двусторонние отношения и общую борьбу с нацизмом. Перед этим в столице Китая прошел масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Российский президент принял участие в мероприятии в качестве главного гостя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...