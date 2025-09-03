Путин и Ким Чен Ын готовятся к провокации Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет создать военную базу в Южной Корее для подготовки к войне с КНДР. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын готовятся вместе с Китаем отвечать на риски большой войны в регионе. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким.
«Ситуация, когда три страны координируют свои действия, проводят совместные учения, сверяют свои политические позиции относительно безопасности в регионе, была бы полезна. <...> Поэтому Россия, Китай и КНДР могут воспользоваться текущей ситуацией в регионе, чтобы создать какой-то механизм координации своих военно-политических действий», — заявил востоковед.
По его словам, Трамп намерен получить южнокорейские земли под американскую военную базу. С одной стороны — это устрашение, с другой — подготовка к войне, продолжил Ким. В Южной Корее прошли военный учения Ulchi Freedom Shield, легенда которых — уничтожение высшего политического руководства Северной Кореи и ликвидация основных военных центров КНДР. И это не скрывается — об этом открыто говорят, отметил собеседник URA.RU.
Путин 3 сентября провел в Пекине переговоры с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили двусторонние отношения и общую борьбу с нацизмом. Перед этим в столице Китая прошел масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Российский президент принял участие в мероприятии в качестве главного гостя.
