Путин выразил соболезнования близким кинорежиссера Валерия Ускова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин назвал Ускова выдающимся режиссером и сценаристом
Путин назвал Ускова выдающимся режиссером и сценаристом Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова в связи с его смертью. Он отметил вклад Ускова в развитие отечественного кино.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он также подчеркнул, что многие работы режиссера внесли заметный вклад в культурную жизнь страны. Глава государства выразил уверенность, что память о Валерии Ускове навсегда сохранится среди его коллег и почитателей.

На 93-м году жизни 24 августа скончался советский и российский режиссер Валерий Усков, автор известных сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Усков был народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР, его работы были популярны в стране. Он сотрудничал с советским кинорежиссером Владимиром Краснопольским, создав с ним множество классических телепроектов, включая «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден» и другие. Коллеги выразили соболезнования его родным и близким, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова в связи с его смертью. Он отметил вклад Ускова в развитие отечественного кино. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Он также подчеркнул, что многие работы режиссера внесли заметный вклад в культурную жизнь страны. Глава государства выразил уверенность, что память о Валерии Ускове навсегда сохранится среди его коллег и почитателей. На 93-м году жизни 24 августа скончался советский и российский режиссер Валерий Усков, автор известных сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Усков был народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР, его работы были популярны в стране. Он сотрудничал с советским кинорежиссером Владимиром Краснопольским, создав с ним множество классических телепроектов, включая «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден» и другие. Коллеги выразили соболезнования его родным и близким, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...