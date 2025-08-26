Путин выразил соболезнования близким кинорежиссера Валерия Ускова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова в связи с его смертью. Он отметил вклад Ускова в развитие отечественного кино.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Он также подчеркнул, что многие работы режиссера внесли заметный вклад в культурную жизнь страны. Глава государства выразил уверенность, что память о Валерии Ускове навсегда сохранится среди его коллег и почитателей.
На 93-м году жизни 24 августа скончался советский и российский режиссер Валерий Усков, автор известных сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Усков был народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР, его работы были популярны в стране. Он сотрудничал с советским кинорежиссером Владимиром Краснопольским, создав с ним множество классических телепроектов, включая «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден» и другие. Коллеги выразили соболезнования его родным и близким, передает 360.ru.
