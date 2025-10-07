Politico: Макрону пишут политический некролог

Некоторые дипломаты Евросоюза в частном порядке уже составляют «политический некролог» для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Politico.
«В Брюсселе некоторые дипломаты ЕС уже в частном порядке пишут политический некролог Макрону», — пишет Politico. Одной из ключевых причин ослабления позиций Макрона стала частая смена министров в его правительстве. Последний пример — отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который занимал пост всего 27 дней. Макрон пришел к власти в 2017 году, сломав устоявшиеся традиции французской политики и зарекомендовав себя как реформатор. Тем не менее, спустя восемь лет его позиции заметно ослабли. По словам дипломатов, президент Франции сегодня выглядит как «хромая утка».
По данным Politico, постоянные кадровые перестановки во французском кабинете министров сказываются не только на внутренней политике Франции, но и на работе Евросоюза. Из-за нестабильности затруднено обсуждение бюджета ЕС. Если ситуация во Франции приведет к досрочным парламентским выборам и приходу оппозиции к власти, процесс согласования общеевропейских решений может затянуться еще сильнее.
В январе 2025 года исследование Ifop для Le Journal du Dimanche зафиксировало падение рейтинга Макрона до 21%. Особенно заметно снизилась поддержка среди пенсионеров. Второй президентский срок Эммануэля Макрона истекает 13 мая 2027 года. Выборы нового главы государства должны пройти за 20–35 дней до этой даты, то есть в период с 8 по 23 апреля 2027 года.
