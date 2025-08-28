Politico: ЕС хочет отправить на Украину миротворцев из нейтральной страны

Европейский союз рассматривает идею отправки на Украину миротворческих сил, которые могли бы быть сформированы из военнослужащих нейтральной страны, не входящей в ЕС или НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, вопрос был поднят в преддверии неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС, которая пройдет в Копенгагене 29-30 августа. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможность патрулирования будущей границы и демилитаризованной зоны на востоке Украины. Миротворцы из нейтральной страны, по замыслу инициаторов, могли бы обеспечить безопасность и контроль в этих районах в случае достижения соглашения о прекращении огня или ином урегулировании конфликта.
В рамках встречи также ожидается выступление главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера. В интервью Politico он отметил, что намерен призвать министров продолжать усиливать давление на Россию, не допуская смягчения действующих санкций. Кроме того, Еврокомиссия планирует обсудить с министрами проект 19-го пакета ограничительных мер против России.
