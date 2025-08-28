Politico: ЕС хочет отправить на Украину миротворцев из нейтральной страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одной из ключевых тем обсуждения станет патрулирование будущей границы на востоке Украины
Одной из ключевых тем обсуждения станет патрулирование будущей границы на востоке Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз рассматривает идею отправки на Украину миротворческих сил, которые могли бы быть сформированы из военнослужащих нейтральной страны, не входящей в ЕС или НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, вопрос был поднят в преддверии неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС, которая пройдет в Копенгагене 29-30 августа. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможность патрулирования будущей границы и демилитаризованной зоны на востоке Украины. Миротворцы из нейтральной страны, по замыслу инициаторов, могли бы обеспечить безопасность и контроль в этих районах в случае достижения соглашения о прекращении огня или ином урегулировании конфликта.

В рамках встречи также ожидается выступление главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера. В интервью Politico он отметил, что намерен призвать министров продолжать усиливать давление на Россию, не допуская смягчения действующих санкций. Кроме того, Еврокомиссия планирует обсудить с министрами проект 19-го пакета ограничительных мер против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз рассматривает идею отправки на Украину миротворческих сил, которые могли бы быть сформированы из военнослужащих нейтральной страны, не входящей в ЕС или НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, вопрос был поднят в преддверии неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС, которая пройдет в Копенгагене 29-30 августа. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможность патрулирования будущей границы и демилитаризованной зоны на востоке Украины. Миротворцы из нейтральной страны, по замыслу инициаторов, могли бы обеспечить безопасность и контроль в этих районах в случае достижения соглашения о прекращении огня или ином урегулировании конфликта. В рамках встречи также ожидается выступление главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера. В интервью Politico он отметил, что намерен призвать министров продолжать усиливать давление на Россию, не допуская смягчения действующих санкций. Кроме того, Еврокомиссия планирует обсудить с министрами проект 19-го пакета ограничительных мер против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...