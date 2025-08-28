Пять инструментов: как Запад влияет на выборы в постсоветских странах

Чеснаков: Запад активно вмешивается в избирательные процессы разных стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чеснаков назвал пять инструментов влияния Запада
Чеснаков назвал пять инструментов влияния Запада Фото:

Западные страны используют финансовое давление, воздействие на электоральную инфраструктуру, контроль за организациями, давление на общество и информационное поле для влияния на избирательные процессы в постсоветских государствах. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Мы видим примеры финансового давления в отношении Венгрии и Молдавии, вмешательство в избирательную инфраструктуру. Запад активно использует подконтрольные неправительственные организации: через соцопросы и обучение активистов, как это происходит в Германии против партии „Альтернатива для Германии“», — сказал эксперт на круглом столе «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Он также добавил, что фиксируется влияние на сообщества путем организации молодежных протестных акций по типу майдана, и работа через социальные сети.

Эксперт также уточнил, что подобная деятельность направлена на снижение легитимности национальных избирательных систем и ослабление суверенитета. Участники круглого стола обсудили примеры внешнего вмешательства в электоральные процессы разных стран Европы и СНГ. Специалисты подчеркнули важность мониторинга и противодействия подобным угрозам для обеспечения честности и прозрачности выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны используют финансовое давление, воздействие на электоральную инфраструктуру, контроль за организациями, давление на общество и информационное поле для влияния на избирательные процессы в постсоветских государствах. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Мы видим примеры финансового давления в отношении Венгрии и Молдавии, вмешательство в избирательную инфраструктуру. Запад активно использует подконтрольные неправительственные организации: через соцопросы и обучение активистов, как это происходит в Германии против партии „Альтернатива для Германии“», — сказал эксперт на круглом столе «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Он также добавил, что фиксируется влияние на сообщества путем организации молодежных протестных акций по типу майдана, и работа через социальные сети. Эксперт также уточнил, что подобная деятельность направлена на снижение легитимности национальных избирательных систем и ослабление суверенитета. Участники круглого стола обсудили примеры внешнего вмешательства в электоральные процессы разных стран Европы и СНГ. Специалисты подчеркнули важность мониторинга и противодействия подобным угрозам для обеспечения честности и прозрачности выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...