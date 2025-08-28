Пять инструментов: как Запад влияет на выборы в постсоветских странах

Западные страны используют финансовое давление, воздействие на электоральную инфраструктуру, контроль за организациями, давление на общество и информационное поле для влияния на избирательные процессы в постсоветских государствах. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Мы видим примеры финансового давления в отношении Венгрии и Молдавии, вмешательство в избирательную инфраструктуру. Запад активно использует подконтрольные неправительственные организации: через соцопросы и обучение активистов, как это происходит в Германии против партии „Альтернатива для Германии“», — сказал эксперт на круглом столе «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Он также добавил, что фиксируется влияние на сообщества путем организации молодежных протестных акций по типу майдана, и работа через социальные сети.
Эксперт также уточнил, что подобная деятельность направлена на снижение легитимности национальных избирательных систем и ослабление суверенитета. Участники круглого стола обсудили примеры внешнего вмешательства в электоральные процессы разных стран Европы и СНГ. Специалисты подчеркнули важность мониторинга и противодействия подобным угрозам для обеспечения честности и прозрачности выборов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.